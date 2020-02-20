Умер главный анестезиолог СССР

Руководитель отдела анестезиологии и реанимации Российского центра науки и хирургии им. Петровского, главный анестезиолог СССР, академик Российской академии наук (РАН) Армен Бунятян умер на 90-м году жизни, сообщила пресс- служба центра.

«Вчера в возрасте 89 лет ушел из жизни Армен Бунятян – главный анестезиолог СССР, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, член Королевского колледжа анестезиологов Англии, член факультета анестезиологии Королевского колледжа хирургов Ирландии, член-корреспондент национального общества анестезиологов Германии, член- корреспондент Общества по лечению критических состояний США», – передает ТАСС сообщение центра.

Там добавили, что Бунятян был одним из первых, кто внедрил в анестезиологию современные технологии – например, он является одним из основателей направления компьютерно-мониторных технологий в анестезиологии-реаниматологии и системы безопасности больных во время операций. Бунятян также является автором 15 книг, семи изобретений и свыше 600 печатных научных трудов, посвященных самому широкому кругу проблем анестезиологии, интенсивной терапии критических состояний и искусственного кровообращения.

В пресс-службе добавили, что Бунятян будет похоронен 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.