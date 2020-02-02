Минздрав начал проверку больницы в Чите после жалобы зараженного коронавирусом

В больнице Читы в Забайкальском крае из-за жалобы гражданина КНР с коронавирусной инфекцией будет проведена проверка, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице», – передает его слова ТАСС.

Между тем, в краевом минздраве заявили, что врачи инфекционной больницы создали необходимые условия для лечения зараженного коронавирусом.

«Гражданин Китая, который 26 января с подозрением на коронавирус был госпитализирован в краевую инфекционную больницу, помещен в специальный изолированный медицинский бокс и получает необходимую медицинскую помощь. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Необходимости в организации индивидуального врачебного поста нет, больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены», – сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что бокс оборудован по санитарным нормативам, а также обеспечен отдельной системой вентиляции, работающей в автоматическом режиме.

Кроме того, в боксе есть отдельный санузел, горячая вода, проводится трехразовая уборка помещения. Пациент питается четыре раза, в таких же условиях в стационаре размещены женщина и ребенок, с которыми гражданин КНР контактировал. Женщина имеет средства связи для вызова медперсонала.

Ранее сообщалось, что гражданин КНР Ван Юньбинь, который заражен коронавирусом и лечится в инфекционной клинической больнице в Чите, обратился в местные СМИ с жалобой на качество лечения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД