Моралесу отказали в регистрации кандидатом в сенаторы Боливии

Высший избирательный суд Боливии отклонил заявку бывшего главы государства Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы.

Об этом сообщила газета «Дебер» со ссылкой на источники в партии «Движение к социализму», передает ТАСС.

В то же время суд допустил до участия в выборах экс-министра экономики Луиса Арсе, он баллотируется в президенты от «Движения к социализму».

В регистрации отказали бывшему министру иностранных дел Диего Пари, который также собирался участвовать в выборах в сенат. Отмечается, что официально Высший избирательный суд объявит о результатах позднее в среду.

В начале февраля сообщалось, что Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат страны.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище.