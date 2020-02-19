В Китае сообщили о новом способе передачи коронавируса

В сравнительно закрытом помещении новый коронавирус может передаваться через аэрозоль при его высокой концентрации, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ведомство отмечает, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный, подчеркивается, что коронавирусная инфекция передается при «тесном» контакте, сообщает РИА «Новости».

В сообщении комитета по здравоохранению добавили, что «при длительном нахождении в сравнительном закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль».

В Китае по состоянию на 19 февраля зарегистрировано более 74 тыс. 100 случаев заражения, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.

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