Украина в своих нынешних границах – это продукт истории СССР, поэтому борьба с советским прошлым может лишить Киев прав на часть территории, заявил бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый.

«Мы должны понимать, что легитимность нашей территории 1991 года очень связана с советской историей, с памятниками, которые были поставлены. Например, памятники советским воинам на Западной Украине – это маркеры нашей легитимности на эти территории», – сказал Чалый в эфире Ukrlife.tv.

Дипломат возмущен «бездумным осуждением» пакта Молотова-Риббентропа со стороны бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

«Вся западная граница Украины, начиная от Черного моря и кончая Белоруссией – это пакт Молотова-Риббентропа», – напомнил он.

По мнению Чалого, Киев «так легко» пошел на осуждение пакта, хотя это «разрушает монументальные элементы легитимности на те или иные территории». Аналогичным поступком, по его мнению, является расторжение Договора о дружбе с Россией.

«Разрушить легко, а это был единственный договор между нами и Россией, по которому Севастополь признавался россиянами частью Украины. Потому что в указе (о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. – прим. ВЗГЛЯД) 1954 года речь о Севастополе не идет», – заключил Чалый.

Напомним, Крым стал регионом России по итогам референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией.

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