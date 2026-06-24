Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков заявил о стоящем на перепутье руководстве Армении
Песков: Руководство Армении сейчас стоит на перепутье
Руководство Армении стоит на перепутье, ЕАЭС как выбор интеграционного объединения для Еревана превосходит другие варианты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Руководство Армении в настоящий момент находится на перепутье, Песков отметил, что Ереван заявляет о предстоящем выборе пути развития, передает РИА «Новости».
«Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении», – сказал Песков. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз по своим качественным характеристикам значительно превосходит другие альтернативы.
В Кремле выразили надежду, что армянский народ и руководство республики придут к аналогичным выводам после анализа ситуации. Песков добавил, что Россия является серьезным инвестором в Армении, страны связывает множество общих дел, и двусторонние отношения будут продолжать развиваться.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении продолжить работу в Евразийском экономическом союзе.
Руководители стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе между Евросоюзом и евразийской интеграцией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов из-за сближения Еревана с Европой.