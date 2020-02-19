В России предложили запретить слушать музыку в транспорте без наушников

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предложила запретить пассажирам слушать музыку и смотреть видео без наушников в общественном транспорте.

Асоциация обратилась к министру транспорта с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров. Было проведен опрос среди 1 тыс. представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, передает РИА «Новости».

«94% опрошенных граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему», – рассказали в ассоциации.

По словам президента НАДЭП Альбины Холговой, в силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека.

«То есть если звучит музыка, ее невозможно не слышать. Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации», – сказала она.

По ее словам, инициатива позволит избежать конфликтов в общественном транспорте, а также повысит уровень культурного поведения граждан.

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