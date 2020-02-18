«Гражданские самолеты Сухого» станут филиалом «Иркута»

В рамках формирования дивизиона гражданской авиации в «Объединенной авиастроительной корпорации» предприятие «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) станут филиалом «Иркута».

«В соответствии с решением совета директоров ПАО «ОАК» в состав ПАО «Корпорация «Иркут» на правах филиалов войдут АО «Гражданские самолеты Сухого» и ООО «ОАК – Центр комплексирования». В составе дивизиона филиалы сохраняют базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники», – передает ТАСС сообщение ОАК.

ГСС образованы в 2000 году после разделения гражданских и военных программ «ОКБ Сухого». Предприятие входит в авиационный холдинг «Сухой».

В ОАК сообщили, что формирование целевой структуры акционерного капитала завершится в 2020 году. Усилия дивизиона гражданской авиации будут, отмечает корпорация, будут направлены в первую очередь на самолеты SSJ-100 и МС-21, а также на создание единой системы послепродажного обслуживания и маркетинга.

«Консолидация основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты. Планируется достичь существенного прогресса в области послепродажного обслуживания, оптимизировать операционные процессы и в конечном счете существенно повысить привлекательность российских пассажирских самолетов на рынке», – добавили в ОАК.

Компания занимается производством самолетов Sukhoi Superjet 100. В октябре сообщалось, что ГСС продали в январе–сентябре всего один самолет, а выручка компании упала в 4,5 раза.