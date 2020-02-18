Погребинский поставил диагноз главе МИД Украины

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              Погребинский поставил диагноз главе МИД Украины

                 18 февраля 2020, 13:36
              Фото: ZUMA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Надо быть идиотом, чтобы представить, что Россия начнет войну против Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что между Россией и Белоруссией существует угроза войны.

              «Между странами сложные отношения, и это не впервые. Но не знаю, каким надо быть экспертом, чтобы предположить, что завтра начнется агрессия России против Белоруссии. Это стопроцентный интеллектуальный маразм», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              Он также напомнил, что Пристайко пришел в команду президента Украины Владимира Зеленского из пула дипломатов, которые ранее работали с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим президентом страны Петром Порошенко.

              «Люди, которые так или иначе связаны с курсом, который проводил Порошенко, живут в своем мире, у них сдвинутое представление о реальности. Такие заявления – это полная неадекватность и свидетельство того, что с этими людьми ни о чем договариваться невозможно. Нужно ждать, пока поменяют этих людей, включая министра иностранных дел Украины Пристайко, или пока вместо Зеленского появится вменяемый человек», – добавил Погребинский.

              В то же время украинский политолог Василий Стоякин назвал заявление Вадима Пристайко «своеобразным». «Очевидно, это инициатива не самого Пристайко. Насколько я понял, он человек достаточно разумный», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

              «Скорее всего, он выполняет какой-то внешний заказ. И цель этого заказа – дать сигнал в сторону белорусского руководства о том, что Польша и Украина вместе с Белоруссией готовы оказать отпор «российской агрессии». Потому это заявление надо рассматривать как частный случай американской политики», – пояснил эксперт.  

              «А единственной реакцией на выступление Пристайко будет то, что Александр Лукашенко покрутит пальцем у виска и скажет: «Идиоты!». Он любит так выражаться. Других последствий у этого заявления быть не может», – заключил Стоякин.    

              Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что между Россией и Белоруссией существует угроза войны, так как Москва может не позволить Минску остаться независимым. Также он отметил, что у Белоруссии есть два варианта: «с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными – и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

              Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал явной чушью, «что Белоруссию ждет война с Россией. Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», – подчеркнул сенатор.

              В свою очередь белорусский депутат Геннадий Давыдько заявил, что Киеву легко делать такие заявление, потому что ему нечего терять в отношениях с РФ. Он добавил, что отношения между странами «непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть».


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