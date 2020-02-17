Киев заявил об угрозе войны России и Белоруссии

Взгляд
19 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:09  |  vz.ru
Разделы

Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

Белоруссия может начать несанкционированный отбор нефти из экспортной трубыФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
В нефтяных спорах с Россией Александр Лукашенко все время упоминает о некоей «премии» – наценке, которую Белоруссия должна платить российским поставщикам нефти. Минск настаивает, чтобы эта премия была отменена, и даже угрожает отбирать топливо из транзитного нефтепровода. Откуда взялась эта наценка и почему российские нефтяники не в силах ее отменить? Подробности...
Перейти а раздел…

Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

Варфоломей сумел убедить грузинских православных не ездить в Иорданию на встречу с КирилломФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Подготовка к православному саммиту в Иордании превратилась в новое состязание Москвы и Константинополя. Цель встречи иерархов, намеченной на следующую неделю – обсудить раскол на Украине и проблемы православного мира. Московский патриархат зовет на встречу другие Церкви, а Константинополь – отговаривает. В чью же пользу склонится большинство Церквей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Украине напомнили позор дебальцевского поражения

Пять лет назад ВСУ пережили одно из самых позорных своих пораженийФото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
В годовщину дебальцевского разгрома украинские военные устроили в Донбассе обострение невиданной в последнее время силы и наглости. Впрочем, сразу после появления перспектив ближнего боя украинские подразделения спешно побежали со своих позиций. С чем связаны эти действия ВСУ и какие уроки они вынесли из дебальцевского котла? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина не прошла очередной тест на адекватность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

Павел Волков, публицист
Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

    Как летать дешево и с комфортом

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

          В сексуальном скандале вокруг учительницы и девятиклассника астраханской школы кому вы больше сочувствуете?
          • Учительнице

          • Девятикласснику

          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ликвидацию Верховного суда Украины признали незаконной
              Газпром и австрийская OMV AG обсудили перспективы «Северного потока – 2»В Сирии сочли возможную операцию Турции в Идлибе вторжениемФинансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозойВ США решили сделать МБР за 13 млрд долларов
              Рошаль поздравил эвакуированных россиян с окончанием карантина по коронавирусуПолицейский из дела Голунова дал обличающие показания на начальникаОпасная посадка «Суперджета» попала на видеоУкраинский военачальник признал Крым российским
              На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублейЖитель Омска раскрыл подробности жизни россиян на карантинном лайнере в ЯпонииТАСС запускает сериал мини-интервью «20 вопросов Владимиру Путину»Умерла ведущий российский ученый в области космической медицины

              Главная тема


              Киев зовет Москву на войну в Донбассе

              зона конфликта


              Глава минобороны Украины заявил о потере опорного пункта в Донбассе

              победа в конкурсе


              Алсу призналась в покупке голосов для дочери в шоу «Голос»

              перегруппировка сил


              Турция начала отвод сил от приграничного пункта в Сирии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Основополагающая идеология


              Дмитрий Дробницкий: Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?

              Киев заявил об угрозе войны России и Белоруссии

                 17 февраля 2020, 21:50
              Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press
              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Существует угроза войны между Россией и Белоруссией, так как Москва может не позволить Минску остаться независимым, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

              «Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются», – передает его слова «Страна».

              Он выразил надежду, что этого не произойдет, так как белорусы «спокойные и терпеливые».

              «Но мы были спокойными и терпеливыми людьми – и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?» – добавил Пристайко.

              Глава МИД Украины заявил, что у Белоруссии есть два варианта: «с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными – и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о резком сокращении сторонников России в Белоруссии.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............