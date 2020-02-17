В госпитале МВД погиб обварившийся кипятком в душе отставной полковник

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НОВОСТЬ ЧАСА:Ликвидацию Верховного суда Украины признали незаконной
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Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам
Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя
Как европейские державы развязали Гитлеру руки
Украине напомнили позор дебальцевского поражения
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...
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Украина не прошла очередной тест на адекватность
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
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Зачем государство покупает Сбербанк само у себя
Павел Волков, публицист
Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
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Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
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