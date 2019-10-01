Девочка насмерть обварилась в ванне с кипятком в специнтернате на Сахалине

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина умерла от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили в региональном СК.

«Судебно-медицинский эксперт предварительной причиной смерти 15-летней девочки назвал ожоговый шок, который стал следствием ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По данным следствия, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана лился кипяток, а у девочки были ожоги. Ребенка на скорой отправили в больницу, но помочь девочке врачи не смогли.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователи изъяли всю необходимую медицинскую документацию и устанавливают обстоятельства случившегося.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействиям работников учреждения, соблюдению ими законодательства об охране здоровья людей, санитарно-эпидемиологических и иных требований», – сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

В январе 2016 года прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту смерти малолетней воспитанницы екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Девочку поместили в специальное приспособление для купания, и нянечка отвлеклась на другого ребенка, а когда вернулась, девочка находилась уже без признаков жизни.

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