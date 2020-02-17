Посольство назвало сведения о задержанном в Швейцарии «российском агенте» фейком

Статья в швейцарской газете SonntagsZeitung о якобы задержанном летом «российском агенте» является не соответствующей действительности, сообщил сотрудник посольства России в Швейцарии.

«Эта публикация – очередной фейк. Вызывает сожаление нагнетание шпионских страстей на пустом месте», – передает его слова ТАСС.

В статье SonntagsZeitung утверждает, что в Швейцарии задержали, арестовали и осудили «российского агента» – его якобы 27 июля прошлого года задержали полицейские. Итальянские номера на его автомашине оказались поддельными, а в багажнике якобы нашли шесть мобильных телефонов, беспилотник, камеру и ноутбук.

Через несколько месяцев следователи, как утверждает газета, сочли, что этот человек – шпион. В январе прокуратура, как отмечает издание, приговорила его к шести месяцам тюрьмы без публичного судебного разбирательства. Срок нахождения в предварительном заключении засчитали ему за срок приговора, поэтому он был выпущен на свободу.

При этом правоохранительные органы не раскрыли гражданство «шпиона», однако SonntagsZeitung пишет, что все указывает на то, что это был «русский агент».

В январе уже сообщалось о якобы задержании в Швейцарии двух «российских шпионов» летом 2019 года, однако информация не подтвердилась.