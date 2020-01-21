Полиция Швейцарии прокомментировала задержание двух россиян в Давосе в августе

Полиция швейцарского кантона Гризон (Граубюнден) подтвердила задержание в августе в Давосе двух россиян, у которых проверили документы, но ничего подозрительного не обнаружили.

Представитель полиции кантона Анита Санти добавила, что в полиции не утверждали, что эти россияне представились сантехниками. В их отношении никаких ограничений не вводилось, передает «Интерфакс».

Представитель российского посольства в Берне предположил, что речь могла идти о двух рабочих, отвечавших за подготовку объекта Росконгресса Russian House.

До этого посольство России в Женеве назвало статью газеты La Tribune de Geneve о «двух российских шпионах» в Давосе «высосанной из пальца».

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