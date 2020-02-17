Микроавтобус с беременными женщинами перевернулся в Башкирии

В Салаватском районе Башкирии перевернулся санитарный микроавтобус УАЗ, в котором перевозились две беременные женщины в сопровождении медработника, сообщило ГИБДД республики.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на проезжей части.

«В микроавтобусе в сопровождении 52-летней медработницы из Малоязовской больницы в Месягутовскую перевозились две беременные женщины, 28 и 39 лет. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Женщины, по предварительной информации, уехали на попутном транспорте.

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