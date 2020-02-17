Кабмин начал разработку мер поддержки производителей

Российское правительство вырабатывает понятные и доступные для реализации меры поддержки отечественных производителей, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Работаем также над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов, да собственно и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий», – сказал Борисов.

Он отметил, что на эти цели выделяются огромные средства, «которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономике и рост нашей промышленности», передает РИА «Новости».

Борисов также сообщил, что правительство поддержало четыре законопроекта, которые откроют возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности проектов Роснефти.

«Считаю, что на последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности Роснефти и других наших добывающих компаний, что очень важно», – сказал Борисов, передает ТАСС.

Он отметил, что новые условия работы в Арктике «дадут прирост темпам экономики страны».

Борисов впервые докладывал Путину по вопросам ТЭК, которые он курирует после назначения нового состава правительства в конце января. Он сообщил главе государства, что дал себе три месяца «для полного возможного погружения» в вопросы отрасли.

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