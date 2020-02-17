Найдена причина критики поправок в Конституцию со стороны оппозиции

Блогеры нашли причину, по которой предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию вызвали критику со стороны оппозиции, в том числе бизнесмена Михаила Ходорковского.

«Если вы еще не поняли, почему российская оппозиция в едином порыве принялась топить против изменения Конституции, то у меня есть пища для размышлений», – пишет автор телеграм-канала «Гомофобия и шаверма», которого репостнул Соловьев.

Автор канала напомнил, что в предлагаемых президентом поправках, есть та, «которая критически мешает Михаилу Ходорковскому, буквально сбежавшему из России». Речь идет о запрете для выдвижения на пост президента России кандидатам с двойным гражданством, видом на жительство или другим подтверждением постоянного проживания в другой стране.

«Напоминать, что Ходорковский уже довольно давно живет в Великобритании, а в прошлом имел и вид на жительство в Швейцарии, не стоит, но очевидны его президентские амбиции, которые вдребезги разбиваются о те самые поправки. Вот он и инициировал информационную атаку против изменения Конституции», – пишет автор канала со ссылкой на Twitter Ходорковского.

«Так что все оказалось весьма просто. И да, у каждого либерального критика имеются свои весьма корыстные мотивы для того, чтобы помешать принятию поправок», – добавил он.

В начале февраля в соцсетях раскритиковали оппозицию за ее мнение по поводу предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции.

Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. В числе поправок он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Позже Путин заявил, что сознательно предложил норму о гражданстве для главы российского государства, которая ограничивает возможность занять пост бывшим гражданам республик экс-СССР.