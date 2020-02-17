Умер советский и грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая

Знаменитый советский и грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая скончался на 83-м году жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Выпускник ВГИКа, Шенгелая снял такие картины, как «Пиросмани» и «Мелодии Верийского квартала». Народный артист Грузии Георгий Шенгелая в 1986 году стал лауреатом Берлинского кинофестивая в номинации «Режиссер», пишет Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Георгий Шенгелая после распада СССР участвовал в политической жизни Грузии, был членом госсовета и создателем партии «Грузинская партия лозы. Вместе с Россией».

Критикуя Россию за «войну-2008», он в то же время говорил о необходимости восстановления отношений с ней: «В свое время русские спасли нас. Если бы не российская корона, мы были бы сегодня одной из провинций Ирана».

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