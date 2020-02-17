Омбудсмен сравнила современных детей с «перестроечными»

Сегодняшние дети стали лучше, куда агрессивнее они были в годы перестройки, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

«Нет, дети стали лучше. Куда агрессивнее они были, когда шли годы перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили учителя – им не платили зарплату. Расцвел рэкет. На вопрос, кем бы ты хотел стать, дети отвечали, что бандитом. Неудивительно – в то время сытно ели именно они», – передает РИА «Новости» слова Ярославской.

В январе в школе на юго-западе Москвы ученик восьмого класса избил учительницу физики, которая попросила школьника не слушать музыку во время урока.

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