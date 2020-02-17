Ударившую мужчину по голове ножом омскую продавщицу отдали под суд

В суд передано дело продавщицы одного из торговых центров Омска, ударившую мужчину по голове ножом для разделки мяса, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 5 июля в торговом центре в Ленинском округе.

48-летняя продавец мяса заподозрила прохожего в снятии денег с чужой карты в банкомате.

Она сделала ему замечание, началась словесная перепалка. Женщина схватила с прилавка нож, которым разделывают мясо, и ударила им мужчину по голове.

В результате у пострадавшего былидиагностировали раны на шее и голове, а также перелом нижней челюсти, сообщает om1.ru.

«Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.

Сторона обвинения требует для женщины наказания по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.