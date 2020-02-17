Москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшие осадки. В ночь на вторник плюсовая температура сохранится, возможен небольшой дождь, передает ТАСС.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от нуля до 5 градусов тепла, столбики термометра сохранят эти показатели и в ночь на вторник.

В связи с ветреной погодой синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 12.00 вторника.