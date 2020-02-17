Трамп заявил Эрдогану о желании положить конец поддержке Асада Россией

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган 15 февраля провели телефонный разговор, обсудив Сирию и Ливию, сообщил Белый дом.

Трамп поблагодарил Эрдогана «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы» в Идлибе. Как заявил Трамп, США хотят «положить конец поддержке Россией зверств режима Асада», передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп выразил желание, чтобы Москва «выступила за политическое разрешение конфликта», передает ТАСС.

Трамп также заявил, что иностранное вмешательство в Ливию только ухудшит ситуацию.

Напомним, Россия поддерживает политический процесс в Сирии и регулярно призывает к этому вооруженные формирования, засевшие в Идлибе. Однако российские базы в Сирии подвергаются постоянным нападениям со стороны боевиков.

Москва указывала, что и сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам, цель военных САР – нейтрализовать агрессивную деятельность террористических группировок.

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