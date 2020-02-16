Американский вирусолог предсказал новую глобальную пандемию

Распространение нового коронавируса, названного 2019-nCoV, вскоре может превратиться в глобальную пандемию, считает известный американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Это становится пандемией, когда во многих странах фиксируются случаи передачи от человека к человеку, многочисленные случаи», – заявил он в эфире телеканала CBS, передает ТАСС.

Фаучи напомнил, что случаи заболевания уже зафиксированы в 24 странах.

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«Всемирная организация здравоохранения пока не будет объявлять глобальную пандемию. Но мы на грани того, что это скоро произойдет, если сдерживание вируса не будет более успешным, чем наблюдается сейчас», – отметил он.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 68 тыс. человек.

Между тем в Китае запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с заболеванием.

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