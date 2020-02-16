Пять стран потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию за сбитый Boeing

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию семьям погибших в результате крушения украинского Boeing 737, заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань заявил, что от Тегерана «настойчиво потребовали» выплат «в соответствии с международными стандартами». Министр отметил, что «компенсации должны быть равными для всех», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.