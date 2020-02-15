Украинцам посоветовали не открывать окна

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив посоветовала гражданам не открывать окна, чтобы экономить на отоплении.

Ковалив порекомендовала украинцам установить в своих домах счетчики тепла, чтобы не переплачивать во время теплой зимы. В эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» она рассказала, что ради того, чтобы в квартире не было жарко, люди открывают окна, тем самым «выбрасывая деньги в форточку», передает «Обозреватель».

«Я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре плюс пять, значит не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов и за все это мы платим», – заключила Ковалив.

Ранее сообщалось, что Зеленский вмешался в историю женщины, которой советовали продать пса для оплаты ЖКХ.