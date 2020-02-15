Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.

Помпео заявил, что Россия якобы обманывает, когда говорит, что ««Северный поток – 2» является исключительно коммерческим устремлением», передает ТАСС.

Ранее Газпром заявил о «колоссальной поддержке» «Северного потока – 2» в Европе.

В свою очередь глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что европейский рынок нуждается в дополнительных объемах газа из России.

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