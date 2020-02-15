Ступень советской ракеты разрушилась в космосе через 29 лет после запуска

На орбите разрушилась отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3», запущенной в 1991 году, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Разрушение произошло 12 февраля, передает РИА «Новости».

ВВС США «отслеживают 75 связанных с этим обломков». В сообщении уточняется, что нет свидетельств столкновения ступени с другим объектом, передает ТАСС.

Указывается, что международное обозначение ступени – 1991-056B.

Ракета была запущена 14 августа 1991 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ракетах «Циклон».

Напомним, от обломков одной из ракет «Циклон-3» уже приходилось уклоняться МКС.

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