Хуситы похвастались сбитым самолетом возглавляемой саудитами коалиции

В Йемене сбит военный самолет возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, заявили йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы).

Хуситы сообщили, что самолет сбит над провинцией Эль-Джауф «с помощью усовершенствованной ракеты земля-воздух», передает РИА «Новости».

Арабская коалиция пока не прокомментировала данную информацию.

Напомним, в 2019 году повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.