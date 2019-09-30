Иран оправдал удары по саудовской нефтяной инфраструктуре

Удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии являются обороной законного правительства Йемена, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«То, что йеменцы сделали, Иран считает оборонительными действиями законного правительства Йемена», – приводит его слова РИА «Новости».

Иран выступает в поддержку своих единоверцев хуситов, которые также являются шиитами, и выступает против действий коалиции во главе с Саудовской Аравией, указывая на преступления коалиции в Йемене.

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако сама Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.