«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках.

Клуб также оштрафован на 30 млн евро, заявили в УЕФА, передает РИА «Новости».

В 2019 году в УЕФА сообщали, что дело «Манчестер Сити» по нарушению финансового fair play передано в судебную палату организации по финансовому контролю клубов (CFCB).

«После слушаний, которые прошли 22 января 2020 года, CFCB уведомила «Манчестер Сити» об окончательном решении. Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов», – пояснили в УЕФА.

В 2018 году УЕФА запретил участвовать «Рубину» в еврокубках на сезон «в связи с нарушением условий мировых соглашений в области финансового fair play».