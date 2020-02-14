Климкин заявил о плане «ползучей капитуляции Европы» перед Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил начало международной Мюнхенской конференции.

«Мюнхенская конференция началась плохо: так называемым планом про размывание украинской государственности и ползучей капитуляцией Европы перед Россией. Все остальное – повторение известных вещей», – написал Климкин в своем Twitter.

Он добавил, что на конференции присутствует много людей, но «идей и ценностей – все меньше».

Издание «Европейская правда» сообщила, что с сайта Мюнхенской конференции исчез план примирения России и Украины, который «вызвал жесткую критику» из-за его «антиукраинской направленности».

С сайта конференции также исчезло сообщение, в котором говорилось, что документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и был поддержан ею.

Издание отметило, что документ был обнародован тремя европейскими неправительственными организациями, в том числе Мюнхенской конференцией по безопасности в сотрудничестве с Российским советом по международным делам. Он носил название «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона».

План предполагал возобновление сотрудничества Запада с Россией «без выполнения требований Украины по Донбассу» и без «деоккупации Крыма».

Напомним, в Мюнхене 14–16 февраля проходит 56-я ежегодная конференция по безопасности. В ней участвуют порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран.

В ходе мероприятия уже состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отправляясь в Мюнхен, сообщила, что российскую делегацию на конференции «ждут баталии».