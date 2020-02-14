Лукашенко заявил о «намеке» России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва якобы намекает на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители.

Как передает агентство БелТА со ссылкой на Лукашенко, «в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители». При этом, по данным агентства, белорусский президент выразил убежденность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко также заявил, что Минск продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если она будет дороже, чем из России, чтобы «не стоять на коленях».

В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Белоруссии Александру Лукашенко объединение двух стран.

Сам Лукашенко заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России».