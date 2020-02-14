В России начнут готовить первых женщин-машинистов

РЖД планирует летом 2020 года начать подготовку женщин по профессии помощник машиниста, сообщает корпоративная газета компании «Гудок».

В компании определили 12 подразделений учебных центров профессиональных квалификаций, где женщины будут осваивать науку управления локомотивами, сообщает издание «Гудок».

По словам замначальника департамента управления персоналом РЖД Александра Збарского, в Лихоборском подразделении, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут готовить работниц для Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ) и дирекции скоростного сообщения (ДСС).

По словам Збарского, подготовка на помощника машиниста займет 24 недели. Для того, чтобы женщины могли выйти на работу с 1 января 2021 года, планируется начать обучение уже в июне.

«На первом этапе выбраны две серии «Ласточек», на втором этапе будем рассматривать уже «Сапсаны». Дирекция тяги выбрала 43 участка на девяти дорогах, ЦДМВ – все 16 дорог. Есть понимание по подвижному составу – это ЭП20 и ЭП2К (пассажирские локомотивы – прим. ВЗГЛЯД), которые проходят по всем параметрам», – сказал Збарский.

В свою очередь сопредседатель координационного совета, советник гендиректора РЖД Ирина Костенец отметила, что уже сейчас есть желающие обучаться профессии помощника машиниста.

В сентябре глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с января 2021 года на должности машинистов Московского метрополитена станут принимать женщин.