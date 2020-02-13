Путин отправил в отставку губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию, врио главы региона назначен Владислав Шапша.

«В связи с заявлением Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. о досрочном прекращении полномочий … принять отставку Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию. Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Шапша родился в 1972 году в Обнинске Калужской области, до последнего времени был главой администрации этого города.

В администрацию губернатора Калужской области пришел в 2002 году в качестве консультанта заместителя губернатора. В 2006 году стал работать в администрации Обнинска. Город возглавил в сентябре 2015 года.

Секретарь политсовета Обнинского местного отделения партии «Единая Россия».

Анатолий Артамонов также уроженец Калужской области, ему 67 лет. Областью руководил с 2000 года. В 1991 году был назначен заместителем начальника городского управления строительства Обнинска, затем работал исполнительным директором Обнинского строительно-промышленного акционерного общества.

С ноября 1996 года – вице-губернатор Калужской области, в 2000 году набрал на выборах губернатора 56,72% голосов избирателей.