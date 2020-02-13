Премьер Польши решил посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в апреле – в десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

«Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни», – сказал Дворчик, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время идет работа по организации визита. Дворчик добавил, что визит не предусматривает встречи с премьер-министром России.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.