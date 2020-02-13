В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

Фотография с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус», которую опубликовал футболист Дмитрий Тарасов в Instagram, является неэтичной, заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

«Публикации, подобно той, которую допустил Дмитрий, однозначно носят дискриминационный характер. Это неэтично с его стороны. Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы», – сказал РИА «Новости» Смертин.

Офицер РФС призвал футболистов следить за публикуемыми в соцсетях материалами.

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Ранее Тарасов опубликовал в сториз Instagram фото с парикмахером азиатской внешности. Снимок он подписал «коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала фото «проявлением расизма».

Позже футболист объяснил, почему опубликовал фото, и призвал не воспринимать всерьез его «дурацкий юмор».