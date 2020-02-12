Футболиста Тарасова обвинили в расизме за пост в Instagram про коронавирус

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала фото в Instagram российского футболиста Дмитрия Тарасова с азиатом, подписанное «коронавирус», проявлением расизма.

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – передает «Р-Спорт» заявление FARE.

Ранее Тарасов опубликовал в сториз Instagram фото с парикмахером азиатской внешности. Снимок он подписал «коронавирус».

По данным на утро среды, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек. Умерли 1113 человек.

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