Футболист Тарасов ответил на обвинения в расизме

Футболист Дмитрий Тарасов объяснил, почему опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности и подписью коронавирус в своих соцсетях, и призвал не воспринимать всерьез его «дурацкий юмор».

«Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя», а – написал он в Instagram.

Он рассказал, что его парикмахера в связи с коронавирусом стали спрашивать о национальности и о заболевании. Тарасов пояснил, что это «не очень приятно».

«Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счет не было», – заявил футболист.

Ранее Тарасов опубликовал в сториз Instagram фото с парикмахером азиатской внешности. Снимок он подписал «коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала фото «проявлением расизма».