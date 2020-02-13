Древнейшие глиняные гробы обнаружили в Египте

В районе Умм аль-Хильджан в провинции Дакахлия, расположенной в дельте Нила, египетская археологическая экспедиция нашла 83 захоронения, 80 из них датируются первой половиной четвертого тысячелетия до н. э, сообщает министерство по делам древностей Египта.

Генеральный секретарь высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири рассказал, что глиняные гробы обнаружили в провинции Дакахлия впервые, передает РИА «Новости».

Захоронения имеют овальную форму, в них также обнаружили различную утварь.

По словам аль-Вазири, в данном районе стоит ждать обнаружение большего числа подобных захоронений.

Первая половина четвертого тысячелетия до нашей эры – период, предшествовавший объединению Египта в единое царство, что произойдет около 3150 года до н.э., в правление первого фараона Менеса.

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