Общественная палата провела акцию по добровольной сдаче крови

Взгляд
11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
Перейти а раздел…

Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
Перейти а раздел…

Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»

Протесты против ущемления прав русских в Прибалтике начали приносить результатыФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Борьба за права русских в Прибалтике, похоже, начала приносить результаты. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики», говорят эксперты – и видят тем не менее поводы для осторожного оптимизма. А все потому, что в историю вокруг образования на русском языке в Латвии вмешалась ОБСЕ.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимая часть человеческой природы. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним «Оскар», он же награды киноакадемии США. Ну да. «Оскар» уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Подробности...

США готовятся к ядерной войне

Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Тяжелое поражение Ангелы Меркель

    Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

    В каких странах мира больше всего выпивают

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:«Северный поток – 2» попросили освободить от норм газовой директивы на 20 лет
              Путин проведет разговор с Эрдоганом по СирииСША усложнили выдачу виз для работающих по подряду россиянПоявились сведения об уничтожении сирийского вертолета истребителем F-16Раскрыта тайна ошибки из фильма «Москва слезам не верит»
              Белоруссия решила создать собственный аналог EuronewsГазпром назвал свою долю на европейском рынкеAirbus показал модель пассажирского «смешанного крыла»Канделаки ответила на упрек в неблагодарности от Садальского
              США заявили о пересечении Россией «черты допустимых действий» в СирииМедсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецкихВ СЖР оправдали смеявшуюся над льготами ведущуюЭксперт раскрыл главную причину взрыва колбас

              Главная тема


              Российским ученым нашли защиту от иностранцев

              строительство газопровода


              Газпром анонсировал старт «Северного потока – 2» в конце 2020 года

              боевые действия


              Сирийская армия отбила у боевиков микрорайон на юго-западе Алеппо

              нетолерантное поведение


              Приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык

              Видео

              большая политика


              Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

              «Академик Черский»


              «Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

              отказ Аннегрет


              Преемница Меркель потеряла шанс стать канцлером Германии

              спецподразделение «Беркут»


              Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане

              День памяти Пушкина


              Владимир Можегов: С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

              Приватизация земли


              Андрей Манчук: Зеленский приступил к продаже родины

              Двойной удар


              Дональд Трамп добьет демократов

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?

              Общественная палата провела акцию по добровольной сдаче крови

              11 февраля 2020, 19:37

              Версия для печати

              Общественная палата 11 февраля провела традиционную акцию по добровольной и безвозмездной сдаче крови, в ней приняли участие более 150 человек.

              Акция состоялась в рамках московского донорского марафона крови «Достучаться до сердец», цель которого – развитие и популяризация безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов и пополнение банка крови Москвы, сообщается на сайте ОП.

              Во время акции все желающие также смогли сдать кровь для типирования и вхождения в регистр доноров костного мозга. Забор крови провели сотрудники ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

              Заместитель секретаря Общественной палаты, президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия подчеркнул, что сдача крови – это высочайший акт гуманизма.

              «Я себе не представляю ничего более яркого в этом смысле, чем когда здоровый человек сдает свою кровь, не зная, к кому она попадет, кому она пригодится. Такие люди всегда пример для остальных. В нашем центре сердечно-сосудистой хирургии мы используем пять тонн крови в год», – сказал он, призвав всех, кто чувствует себя здоровым, становиться донорами.

              Популярность донорского движения с каждым годом увеличивается, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, председатель координационного центра добровольного донорства крови при Общественной палате Николай Дайхес.

              «У нас сегодня не просто акция, мероприятие проходит уже восьмой раз, а история донорства крови при Общественной палате насчитывает уже более десяти лет, – сказал он. – Очень многое за это время сделано, самое главное – ситуация с добровольным донорством крови коренным образом изменилась. Я вспоминаю, как 10 лет назад и более в стране не хватало крови для операций, в том числе и в Москве, в крупных мегаполисах. Тогда обсуждался активно закон о донорстве крови, в том числе и у нас, в Общественной палате. Говорилось о том, что, может быть, стоит ввести платное донорство крови. Мы прошли этот этап. Сегодня подавляющее большинство донаций – это добровольное донорство крови, очень много среди доноров молодежи, студенчества. Это здорово, мы духовно живы. Это самое важное», – отметил он.

              В донорской акции принял участие министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Сдать кровь – значит внести свою лепту в здоровье нации, говорит он.

              «Наш департамент всегда мобилизуется, когда проходит такая акция, и здесь не только я, здесь много коллег, которые пришли сдать кровь, чтобы напрямую, не на словах, а на деле помочь людям, которые нуждаются в этом важнейшем компоненте для жизни. Это важно не только для тех, кому мы эту кровь адресуем, но и для нас самих. Это одна самых благородных и демократичных акций: нет разницы, министр или студент, рабочий, – все мы совершенно одинаковые с точки зрения физиологии», – сказал Кибовский.

              Регулярно сдает кровь замдиректора культурного центра «Лидер» Николай Кривоногов: «Прохожу подобные мероприятия по мере того, как позволяет система донорства. Два месяца перерыв, может чуть больше, и регулярно стараюсь соблюдать вот такую традицию. Уже, может быть, десятый раз сдаю, даже не считаю. Я думаю, что это имеет двустороннюю пользу. Первостепенную для общества, для тех, кому может потребоваться кровь, пациентам в экстренных ситуациях, или, может быть, есть плановая процедура, и я знаю, что полезно для организма обновлять кровь регулярно».

              Врач-психиатр Степан Булачев и медсестра Татьяна Елисеева, также сдавшие кровь, призывают не бояться становиться донорами: «Если есть шанс, что мы сдадим кровь и это поможет хотя бы одному человеку, – это уже хорошо. От нас не убудет, а кому-то это будет очень в помощь».

              Директор национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при ОП Елена Стефанюк выразила благодарность Общественной палате за поддержку в проведении донорской акции, а добровольцам – за активную жизненную позицию.

              «Мы рады, что москвичи активно поддерживают донорское движение и помогают медучреждениям, сдавая кровь», – сказала она.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............