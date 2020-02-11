Учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником в Астрахани

Осуществляется проверка информации о сексуальной связи учительницы и школьника в Астрахани, сообщает СУ СК по региону.

Портал «Астрахань FM» сообщил, что в редакцию обратилась мать 15-летнего ученика школы №32. Она заявила о сексуальной связи девятиклассника и 35-летней учительницы.

Сообщается, что по школе гуляет видеозапись, на которой запечатлены школьник и учительница, передает ТАСС.