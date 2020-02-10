Ученый положительно оценил отмену приказа Минобрнауки о запрете контактов с иностранцами

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10 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане

Сергей Тамтура – один из бывших спецназовцев, вернувшихся в КиевФото: Zuma/ТАСС
Вся Украина обсуждает безумное, на первый взгляд, решение, которое приняли участники недавнего обмена между Киевом и непризнанными республиками. Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», которые обвинялись в убийствах во время Майдана в 2013-2014 годах, вернулись в Киев. Зачем же они вернулись туда, где еще недавно сидели в СИЗО, и что с ними будет теперь? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дональд Трамп добьет демократов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы. Подробности...

Зеленский приступил к продаже родины

Андрей Манчук, политолог
На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...
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С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
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    Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Ученый положительно оценил отмену приказа Минобрнауки о запрете контактов с иностранцами

                 10 февраля 2020, 18:40
              Фото: sbras.info/Юлия Позднякова
              Текст: Иван Абакумов

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              «Отмена ограничивающего приказа существенно облегчит работу. Есть области науки, где все проекты – международные. И эти проекты страдали от действия приказа в первую очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, комментируя решение отменить приказ Минобрнауки, который ограничивал контакты российских ученых с иностранцами.

              «Основная проблема этого приказа была не в том, что он налагал ограничения по каким-то конкретным научным проектам, а в том, что требования, которые к ним предъявлялись, не соответствовали современным реалиям, – сказал Анатолий Петрукович. – В нынешних условиях, когда происходит постоянный международный обмен информацией, в том числе при помощи современных технологий связи, невозможно было выполнить эти условия, не приостановив работу».

              «Бывает, встречи с иностранными коллегами организуются в течение одного дня. Человек находится в стране, обзаводится новыми контактами и хочет обменяться мнениями на свою профильную тему. Мы их принимаем, оформляем как положено, но за пять дней (именно такой срок уведомления устанавливался приказом – прим. газеты ВЗГЛЯД) узнать обо всех визитах иностранных коллег, согласовать программу, а потом отчитаться при современных масштабах обмена информацией просто невозможно», – поделился директор Института космических исследований РАН.

              При этом он отметил, что у всех, кто реально работает в сфере науки, есть международные проекты. «В течение всего прошедшего года иностранные коллеги не единожды спрашивали, мол, а что у вас там происходит?», – заметил Петрукович.

              «Теперь все вздохнут спокойно. Отмена приказа существенно облегчит работу. Мы надеемся на лучшее. Конечно, нельзя сказать, что целый год ученые сидели на месте, ничего не делали, а теперь начнут работать. Но все, что связано с геофизикой, с космическими исследованиями, с физикой элементарных частиц, ускорителями частиц – это очень интернационализированные области науки. Есть также области науки, где вообще все проекты международные, там по-другому нельзя. И эти проекты, конечно, в первую очередь получали негативное воздействие от введения этого приказа», – заключил собеседник.

              Как сообщил в понедельник глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков, приказ о международном сотрудничестве, ужесточивший правила общения с иностранцами, отменен.

              Ранее в РАН раскритиковали приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве, отметив, что он противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование». После этого в Минобрнауки объяснили ограничения в контактах российских и зарубежных ученых.

              В октябре 2019 года президиум РАН обратился к Министерству науки и высшего образования с просьбой пересмотреть правила общения российских и иностранных ученых, ограничения в которых «ведут к изоляции российской научной сферы».

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