Ученые попросили Минобрнауки упростить правила общения с иностранными коллегами

Президиум РАН обратился к Министерству науки и высшего образования с просьбой пересмотреть правила общения российских и иностранных ученых, ограничения в которых «ведут к изоляции российской научной сферы».

«Ограничения либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы», – говорится в постановлении президиума, которое опубликовал в своем Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Отмечается, что международное сотрудничество – это необходимая составляющая научной деятельности, в связи с чем недавно принятые министерство документы на этот счет нужно пересмотреть.

Указывается, что буквальное следование регламентам ставит под угрозу достижение основных целевых показателей национальных проектов «Наука» и «Образование», а также «ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов».

Постановление подписал президент РАН Александр Сергеев. Оно будет направлено в Минобрнауки.

Речь идет о приказе Минобрнауки, направленном в подведомственные организации. В нем говорится, что ученые для встречи с иностранным коллегой должны получать разрешение от директора, а после нее направлять отчет, в котором необходимо указать главную тему беседы и паспортные данные участников. Министерство должно получать уведомление о приеме в российской научной организации иностранцев за пять дней до встречи.

Также в приказе есть другие пункты, которые жестко регламентируют встречи российских ученых с иностранцами. В частности, коллегам россиян из-за рубежа нельзя при себе иметь записывающих и копирующих информацию устройств, в том числе телефонов и часов, если встреча не регулируется особыми международными договорами.

При этом в Минобрнауки заявили, что приказ носит лишь рекомендательный характер, передает «Интерфакс».