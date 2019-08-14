В РАН раскритиковали новый приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве

Новый приказ министерства науки и высшего образования, ужесточающий требования к международному сотрудничеству российских ученых, противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование», заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Согласно приказу Минобрнауки «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки», вводятся требования, согласно которым руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, «предусмотренных международными договорами РФ», передает ТАСС.

«С сожалением приходится в очередной раз обращать внимание на низкое качество документов, исходящих из Минобрнауки России. Ну хоть бы кто-нибудь там озаботился тем, как эта инструкция соотносится с декларируемыми целями национального проекта «Образование». Основная задача федерального проекта «Экспорт образования», цитирую: «увеличение в два раза числа иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах и научных организациях, а также реализация комплекса мер по их трудоустройству», – отметил Хохлов на своей страницу в Facebook.

Он напомнил, что согласно целям нацпроекта «Образование», в российских вузах число иностранных студентов должно вырасти до 435 тыс., а ежегодное обучаться в летних и зимних школах должны минимум 15 тыс. иностранных граждан. А согласно целям нацпроекта «Наука», в России должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым.

«Думаю, что раздел о международном сотрудничестве в сфере науки надо очень тщательно прописать в новом законе о науке и научно-технической деятельности, который сейчас обсуждается. Иначе получается, говоря словами президента РФ из его инаугурационной речи, «дремучее охранительство и бюрократическая мертвечина», – отметил вице-президент РАН.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа ведомства, регламентирующего общение российских ученых с иностранными коллегами.

Отвечая на вопросы журналистов, частично процитировавших новые требования и сравнивших их с инструкцией для разведчиков, Песков заметил, что «если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит как перебор».

При этом он призвал проявлять определенную бдительность, потому что «зарубежные спецслужбы не дремлют и научный промышленный шпионаж никто не отменял». «Двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», – сказал представитель Кремля.

После этого в министерстве подчеркнули, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.

«Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Наука», и ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом.

Согласно целям национального проекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в России российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.