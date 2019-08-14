В РАН раскритиковали новый приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...

Лебедь, рак и щука как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
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«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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              В РАН раскритиковали новый приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве

              14 августа 2019, 14:20

              Текст: Алина Назарова

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              Новый приказ министерства науки и высшего образования, ужесточающий требования к международному сотрудничеству российских ученых, противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование», заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

              Согласно приказу Минобрнауки «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки», вводятся требования, согласно которым руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, «предусмотренных международными договорами РФ», передает ТАСС.

              «С сожалением приходится в очередной раз обращать внимание на низкое качество документов, исходящих из Минобрнауки России. Ну хоть бы кто-нибудь там озаботился тем, как эта инструкция соотносится с декларируемыми целями национального проекта «Образование». Основная задача федерального проекта «Экспорт образования», цитирую: «увеличение в два раза числа иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах и научных организациях, а также реализация комплекса мер по их трудоустройству», – отметил Хохлов на своей страницу в Facebook.

              Он напомнил, что согласно целям нацпроекта «Образование», в российских вузах число иностранных студентов должно вырасти до 435 тыс., а ежегодное обучаться в летних и зимних школах должны минимум 15 тыс. иностранных граждан. А согласно целям нацпроекта «Наука», в России должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым.

              «Думаю, что раздел о международном сотрудничестве в сфере науки надо очень тщательно прописать в новом законе о науке и научно-технической деятельности, который сейчас обсуждается. Иначе получается, говоря словами президента РФ из его инаугурационной речи, «дремучее охранительство и бюрократическая мертвечина», – отметил вице-президент РАН.

              Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа ведомства, регламентирующего общение российских ученых с иностранными коллегами.

              Отвечая на вопросы журналистов, частично процитировавших новые требования и сравнивших их с инструкцией для разведчиков, Песков заметил, что «если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит как перебор».

              При этом он призвал проявлять определенную бдительность, потому что «зарубежные спецслужбы не дремлют и научный промышленный шпионаж никто не отменял». «Двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», – сказал представитель Кремля.

              После этого в министерстве подчеркнули, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.

              «Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Наука», и ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ», – говорится в сообщении ведомства.

              В министерстве добавили, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом.

              Согласно целям национального проекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в России российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.


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