В Минобрнауки объяснили ограничения в контактах российских и зарубежных ученых

Приказ Министерства науки и высшего образования с рекомендациями, ограничивающими контакты российских ученых с иностранными коллегами, не носит обязательный характер, заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили, что «направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями», передает ТАСС.

Также эти правила помогут вести учет показателей роста зарубежных связей научных работников, в том числе в рамках нацпроекта «Наука».

Подчеркивается, что цели по усилению контроля за научными организациями у министерства нет.

Также в пресс-службе обратили внимание, что российские исследователи «сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом».

Ранее в РАН раскритиковали новый приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве, указав, что он противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование».

Ранее газета «Троицкий вариант» опубликовала скан страниц нового приказа Минобрнауки.

В нем содержится требование о том, что руководитель научной организации, которая хочет принять иностранцев, за пять дней до встречи должен уведомить о ней министерство и перечислить всех российских участников дискуссии.

Работники организации получат право участвовать во встречах только по заранее составленному списку, а работники других организаций – по согласованию с руководителями своих организаций.

Кроме того, на встрече с иностранцами должно быть не менее двух россиян. После каждой встречи руководитель должен направить в министерство отчет, заверенный круглой печатью, паспортные данные всех участников и сканы паспортов иностранцев.

Также на встречах у иностранных ученых не должно быть при себе записывающих и копирующих информацию устройств, в том числе телефонов, биноклей и часов, если встреча не регулируется особыми международными договорами.