Путин призвал подвести первые итоги перехода на эскроу-счета

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром строительства Владимиром Якушевым упомянул о существовавших опасениях по поводу возможного снижения темпов строительства из-за переходов на эскроу-счета и заметил, что сейчас можно подвести определенные итоги.

«В конце концов было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета. По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести определённые итоги», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он попросил Якушева доложить о работе этой системы и оценить ее.

Путин напомнил, что Якушев был одним из участников «долгих дискуссий» по поводу создания системы эскроу-счетов.

Также президент и министр строительства обсудили ситуацию в сфере жилищного строительства и реализацию программы переселения из аварийного жилья.

В сентябре 2019 года Владимир Путин говорил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но подчеркнул, что эта система не позволит «оставить на бобах» дольщиков.

Новые правила долевого строительства вступили в силу 1 июля 2019 года. По ним расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные банковские счета – девелоперы должны строить на банковские кредиты, а деньги дольщиков смогут получить только после сдачи квартир.

В конце января газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в строительной сфере России.