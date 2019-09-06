Путин назвал плюсы и минусы перехода на систему эскроу-счетов

Президент Владимир Путин признал, что переход на систему эскроу- счетов может повысить стоимость жилья, но подчеркнул, что эта система не позволит «оставить на бобах» дольщиков.

«Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации», – сказал президент, передает ТАСС.

Он добавил, что переход на систему эскроу-счетов приведет к «небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах».

1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства. По новым правилам, расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные банковские счета. Сами девелоперы будут строить на банковские кредиты, а деньги дольщиков смогут получить только после сдачи квартир.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новый закон о долевом строительстве скажется на стоимости квартир.