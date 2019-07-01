Как новый закон о долевом строительстве скажется на стоимости квартир?

Взгляд
1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
Разделы

Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
Перейти а раздел…

Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
Перейти а раздел…

Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
Перейти а раздел…

Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 10 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России отреагировало на сведения о «третьем подозреваемом» в деле Скрипалей
            Путин запланировал переговоры с папой РимскимПоставки по нефтепроводу «Дружба» возобновлены в полном объемеЧетверым боевикам банды Басаева вынесли приговорЧФ начал следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
            МИД России дал Украине возможность изменить ответ на нотуКикабидзе поддержал КатамадзеВ США предрекли России проблемы с призывникамиВ Московском зоопарке уборщица веником усмирила белого медведя (видео)
            Офис Зеленского уличили в неграмотности после заявления о русском языкеНа Украине вступил в силу запрет на ввоз автомобилей из РоссииКремль удивило повышенное внимание к кружке ПутинаПугачеву довезли к поезду на машине по перрону московского вокзала

            Главная тема


            Россия делает Зеленскому неоценимый подарок

            денежное довольствие


            Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

            пакет инициатив


            Москва предложила Вашингтону обменять американцев на Ярошенко

            «вызывает улыбку»


            Выражение лица Мэй на встрече с Путиным назвали «изюминкой» G20

            Видео

            «оставьте детей в покое»


            Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

            экстраординарный шаг


            Италия готовит сильнейший удар по евро

            тормозит работу


            Стала известна причина отказа от прокладки «Северного потока – 2» в водах Дании

            «купился на его слова»


            Британский историк рассказал, как Сталин «гениальным ходом» добился доверия Черчилля

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Бенефис «Двадцатки»


            Дмитрий Дробницкий: Десять дней, которые изменят мир

            Либеральный тоталитаризм


            Валерий Коровин: Всё против человека

            Путешествие к себе


            Дмитрий Михайлин: Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            Как новый закон о долевом строительстве скажется на стоимости квартир?

            		   1 июля 2019, 20:07
            Фото: Марина Лысцева/ТАСС
            Текст: Алексей Яковлев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В России с 1 июля вступают в силу новые правила долевого строительства. Теперь дольщики должны быть защищены от потери жилья в случае, например, банкротства застройщика. Это немедленно породило слухи о том, что нововведение увеличит цены на жилье, и эти слухи активно эксплуатировали продавцы недвижимости. На самом же деле ничего подобного не произойдет по целому ряду причин.

            Как было и как будет

            Ранее дольщик перечислял деньги за квартиру непосредственно строительной компании, и та уже распоряжалась ими по своему усмотрению. Сейчас же средства покупателя жилья пойдут на специальный счет в банке - так называемый эскроу-счет - где они будут заморожены до сдачи дома в эксплуатацию и до передачи ключей. 

            Схема следующая - в договоре долевого участия теперь будет прописано, что оплата должна быть произведена с помощью эскроу-счета. После оформления договор регистрируется в Росреестре, а затем покупатель, застройщик и банк подписывают его. Вся процедура - оформления, регистрации и перевода денег - может занять до двух недель. На этом роль дольщика заканчивается - ему остается ждать передачи ключей. На том же, последнем, этапе получит деньги и застройщик - банк перечислит ему их с эскроу-счета. Этот механизм, по задумке законодателей, должен предовратить мошенничества и оставить в прошлом появление обманутых дольщиков.

            Что будет с ценами?

            Новый закон Госдума приняла в декабре 2018 года, но обсуждался он с 2017 года. И на его фоне за последний год стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла на 11%, говорится в исследовании портала Domofond.ru. Причем в каких-то городах показатели ощутимо выше - в Сочи, например, метр подорожал с 99 тысяч рублей до 122, то есть на 23%.

            Аналитики сходятся во мнении, что рост цен никак не связан с принятым законом, поскольку большинство домов как строились по старым схемам, так и будут строиться по ним еще пару лет - пока не будут реализованы уже запущенные проекты. «Причем еще никто не сказал, что эта схема будет дороже для застройщиков, чем та, что была. А есть примеры, которые показывают, что она может быть даже дешевле прежней», - говорит Константин Барсуков, эксперт рынка недвижимости, член Гильдии риелторов.

            Многие застройщики использовали вступающий в силу закон как повод, чтобы убедить покупателей купить квартиры до 1 июля - «пока не поздно». Но это был лишь маркетинговый ход для повышения спроса, считает Барсуков. А рост цен продолжится - вне зависимости от нового закона. При этом никакого скачка в стоимости квадратного метра ждать тоже пока не стоит - цены сдерживают исключительно экономические факторы. Так, на фоне роста цен доходы населения как минимум остаются на прежнем уровне.

            «Платежеспособный спрос есть, но он не на том уровне, чтобы разогнать цены», - говорит Барсуков. 

            Вероятнее всего, ощутимого роста стоимости жилья ждать не стоит - как минимум, закон на ней не скажется, но точно об этом говорить можно будет лишь осенью. «Не могу точно сказать, продолжится ли средний рост на том же уровне (что и сейчас), тут стоит дождаться осени, - говорит Юлия Солодовникова, руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA. - К этому времени новая модель немного устаканится, поскольку сейчас все застройщики в режиме недопонимания». К осени станет понятно, сколько из строящихся объектов получили разрешения работать по старой схеме, и тогда уже наступит ясность в том числе с ценами, говорит Солодовникова. 

            В конце июня некоторые СМИ сообщали о возможном снижении цен застройщиками, искусственно «подогревшими» стоимость квартир с приближением 1 июля. После вступления закона в силу им придется продавать квартиры дешевле, писал «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков ЦИАН. Вряд ли это случится, считает Солодовникова. В этом контексте можно говорить разве что о различных акциях и скидках.

            Что же касается планового и массового снижения цен, его точно не будет, уверен Барсуков. Напротив, застройщикам необходимо поднимать цены даже больше, чем сейчас, считает эксперт: «Они давно находятся в «голоде». Тот же самый НДС вырос на 2%, а цены на недвижимость - нет. Так не бывает».

            Банкротства и как вернуть деньги

            Естественно, риски банкротства застройщиков никуда не пропадут, тем более что теперь им придется использовать собственные средства на возведение домов. Еще после того, как закон приняли, девелоперы говорили о том, что с рынка придется уйти едва ли не большинству застройщиков - в первую очередь мелким компаниям с небольшим оборотным капиталом. Солодовникова не видит в этом ничего плохого - в идеале рынок должен стать более «здоровым», считает она: «Здесь опасаться не нужно. Обвала рынка, недостроев быть не должно».

            Но покупателей это волновать должно в меньшей степени - они либо получат либо жилье, либо свои деньги обратно. Всего оснований для возврата средств несколько - это или банкротство девелопера, или его ликвидация по решению суда, или нарушение сроков сдачи дома и передачи ключей.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............