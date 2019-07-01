Вступили в силу новые правила долевого строительства

По новым правилам, расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные банковские счета. Сами девелоперы будут строить на банковские кредиты, а деньги дольщиков смогут получить только после сдачи квартир.

По новым правилам, с 1 июля застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов. Согласно ему, их деньги будут зачисляться на специальные счета в банках, и храниться там до окончания строительства, а застройщики будут строить на банковские кредиты. И только после передачи квартир они смогут получить деньги дольщиков, сообщает РИА «Новости».

На полный переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве выделено два года, а пока некоторые застройщики могут пользоваться старой схемой.

Перечень свободных от эскроу проектов составлен с учетом степени строительной готовности объекта и количества проданных по договору долевого строительства (ДДУ) площадей в нем.

Например, от перехода на данную систему освобождаются проекты, если дом построен не менее чем на 30% и в нем продано по ДДУ не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений. Кроме того, готовность объекта может составлять 15%, если работы идут в рамках развития застроенной территории или это объекты социальной или инженерной инфраструктуры, которые перейдут в государственную или муниципальную собственность.

Также пониженная планка готовности дома (6%) установлена для девелоперов, включенных в список системообразующих организаций России и имеющих разрешения на строительство не менее 4 млн кв. м. жилья на территории не менее четырех российских регионов. Данным критериям в стране соответствуют только две компании ГК ПИК и «Группа ЛСР».

Ранее сообщалось, что первый в России дом с привлечением эскроу-счетов сдали в Воронеже.