В Нижнем Новгороде и Пятигорске стартовали полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020»

В субботу в Нижнем Новгороде и Пятигорске открылись региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России» для участников из Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал в Сочи.

В Нижнем Новгороде начался региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщени, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие проходит на стадионе «Нижний Новгород» и продлится до воскресенья. Это уже третий по счету конкурс.

В церемонии открытия участвовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Комаров отметил, что «важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил» перед Россией президент Владимир Путин. «Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства», – отметил Комаров.

Губернатор Никитин, в свою очередь, заявил, что участники двух предыдущих сезонов конкурса от Нижегородской области оказались на первых местах в ПФО по количеству полуфиналистов, финалистов и победителей. По его словам, победители «Лидеров России» из Нижегородской области выступают наставниками в региональной программе «Команда правительства».

Алексей Комиссаров отметил, что всего в ПФО на третий сезон конкурса поступило 41 965 заявок. В контрольном тестировании 31 января участвовали 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа.

В полуфинал конкурса вышли: от Нижегородской области и Республики Татарстан – по 42 человека, от Самарской области и Республики Башкортостан – по 40 конкурсантов, от Пермского края – 22, от Саратовской области – 18, от Удмуртской Республики – 13, от Оренбургской области – 9, от Кировской области – 12, от Чувашской Республики – 15, от Пензенской области – 9, от Республики Мордовия – 8, по 6 человек представляют Республику Марий Эл и Ульяновскую область.

«В этом году жители Приволжского федерального округа оказались одними из самых активных участников. Практически каждая пятая заявка, поступившая на конкурс, от общего числа регистраций пришла из Приволжья, – рассказал Комиссаров. – В этом полуфинале будут соревноваться 47 конкурсантов, имеющих ученые степени, трое из них являются докторами наук. 48 полуфиналистов – представители предпринимательского сообщества. Есть строители, инженеры, госслужащие, атомщики, есть работник уголовного розыска, также среди конкурсантов сегодня – самый известный в нашей стране профайлер. Одна из участниц – Мария Львова-Белова – не только успешно руководит десятками людей, но еще и мама девяти детей».

Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером в воскресенье будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал.

Другой региональный финал конкурса стартовал Пятигорске. Здесь соревнуются участники из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В церемонии открытия полуфинала участвовали заместитель полпреда в СКФО Сергей Стариков, зампредседатели правительства Ставропольского края и Дагестана Александр Золотарев и Рамазан Джафаров, а также ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау и заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский.

Стариков отметил высокую роль конкурса и его участников в процессах обновления кадров, запущенных на федеральном уровне. А Золотарев поблагодарил жителей Ставрополья за активность на конкурсе, благодаря которой край по числу делегированных в полуфинал участников занимает четвертое место среди регионов страны.

Джафаров заявил о том, что конкурс уже стал основой для воспроизведения аналогичных кадровых проектов на региональном уровне. Один из них – конкурс «Мой Дагестан» – с успехом прошел в Махачкале в прошлом году.

Как напомнил Мау, конкурс в нынешнем году привлек участников из 68 стран – это сделало «Лидеры России» по-настоящему международным проектом. При этом главная польза от участия в конкурсе связана не с карьерными успехами, а с внутренним ростом и расширением горизонта коммуникаций, убежден Мау. «Попасть в финал, пройти образовательные программы, в том числе у нас в РАНХиГС, это важно само по себе. Не менее значимо то, что конкурс дает возможность пообщаться друг с другом. Будущее России здесь – это вы, и та сеть, которая между вами устанавливается, или уже установилась, станет очень важной для развития нашей страны», – сказал Мау.

106 полуфиналистов представляют Ставропольский край, 87 – Республику Дагестан, 26 – из Кабардино-Балкарской Республики, из Республики Северная Осетия-Алания – 18 полуфиналистов, из Карачаево-Черкесской Республики – 13 участников, 9 – из Чеченской Республики и 4 полуфиналиста из Республики Ингушетия.

Среди полуфиналистов округа 4 доктора наук и 43 кандидата, 71 полуфиналист имеет 2 и более высших образования, 69 человек с опытом управления более 10 лет, а у 3 полуфиналистов в подчинении более 1000 сотрудников. Среди полуфиналистов Северо-Кавказского округа 36 женщин – почти 14%.

Полуфинал закончится в воскресенье. Вечером 2 февраля будут определены финалисты от СКФО, которых пригласят в Сочи.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг были объявлены имена 60 финалистов от Сибирского и Уральского федеральных округов.

Напомним, конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.